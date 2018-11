Guardiola advertido pela Federação Inglesa por comentários sobre árbitro

O técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, recebeu esta quarta-feira uma advertência pela Federação Inglesa de Futebol (FA), devido aos comentários dirigidos ao árbitro Anthony Taylor no dérbi com o Manchester United, informou o organismo.

O treinador dos 'citizens' apoiou a nomeação de Anthony Taylor antes do encontro com os 'red devils', quebrando as regras de não falar dos árbitros antes dos encontros.

Pep Guardiola não irá pagar multa, sendo apenas repreendido com um aviso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Manchester City, que têm no plantel o português Bernardo Silva, venceu por 3-1 o Manchester United, de José Mourinho e do defesa Diogo Dalot, e é líder isolado da Liga Inglesa com 32 pontos, mais dois do que o segundo, o Liverpool.