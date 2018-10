Guarda-redes do Benfica apela a doação de medula óssea para familiar

Bruno Varela, guarda-redes do Benfica, abriu o coração nas redes sociais e pediu ajuda para uma tia, que luta contra uma leucemia. O jogador pede aos seus amigos e seguidores que compareçam numa doação, com vista a encontrar um dador de medula óssea compatível com a tia.

"A todos que quiserem e poderem ajudar o tipo sanguíneo da minha tia é O+ mas peço que todos os tipos sanguíneos compareçam também pois infelizmente não é só a minha tia que se encontra nessa situação (...) Horário do IPO Lisboa a recolha é de segunda a sexta das 9h às 16h sábado das 9 às 11h o horario não é muito acessível mas o tempo somos nós que o fazemos não deixem para depois pois agora estamos cá depois não sabemos. Obrigada a todos desde já.", escreveu o jogador do Facebook.