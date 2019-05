Mónaco de Jardim com baixa de peso até final da época

Subasic, que voltou à titularidade na baliza monegasca com o regresso do treinador português Leonardo Jardim, estará de "fora até final da época", informou o clube, num momento em que ainda luta pela permanência na Liga.

O jogador, de 34 anos e que tem contrato com o Mónaco até junho de 2020, lesionou-se no domingo na derrota em casa com o Saint-Etienne (3-2), e foi substituído por Seydou Sy, aos 45+6 minutos.

Subasic tem tido alguns problemas físicos no decorrer da época, primeiro com uma lesão na coxa, remanescente do Mundial2018 na Rússia, e depois com uma distensão nos adutores direitos, que o obrigou a sair na derrota frente ao Paris Saint-Germain.

O Mónaco, campeão em 2016/17, com Leonardo Jardim, iniciou a época com o treinador português, mas os maus resultados ditaram a saída e a entrada do ex-futebolista Thierry Henry.

Em janeiro, Leonardo Jardim regressou ao clube, que conta com Adrien Silva, Rony Lopes e Gelson Martins, e o Mónaco está na 17.ª posição, três pontos acima do Caen, em zona de descida de divisão.