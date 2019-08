Grêmio elimina Palmeiras de Scolari e é o primeiro semifinalista da Libertadores

O Grêmio de Porto Alegre qualificou-se na terça-feira para as meias-finais da Taça Libertadores de futebol, ao vencer por 2-1 no terreno do Palmeiras, em São Paulo, depois de ter perdido na primeira mão por 1-0.

O verdão, comandado pelo antigo selecionador de Portugal de futebol Luiz Felipe Scolari, marcou primeiro, aos 14 minutos, por Luiz Adriano, no Estádio Pacaembú, recinto escolhido para acolher o encontro, devido à realização de um concerto no Allianz Parque. No entanto, a formação de Rio Grande do Sul conseguiu a reviravolta, ainda na primeira parte, com golos de Everton e Alisson, aos 16 e 22 minutos.

Com esta reviravolta no encontro e na eliminatória, o Grêmio tornou-se na primeira equipa qualificada para as meias-finais da principal competição de clubes sul-americanos e vai disputar um lugar na final frente ao vencedor da eliminatória entre Flamengo e Internacional.

A partir das 21.30 locais (01.30 de quinta-feira, em Lisboa), a equipa comandada por Jorge Jesus vai defender hoje a vantagem de 2-0 em Porto Alegre, procurando regressar a esta fase da competição, 35 anos depois.

Também os argentinos do River Plate e do Boca Juniors partem em vantagem para os segundos encontros, diante dos paraguaios do Cerro Porteño (2-0) e dos equatorianos da Liga de Quito (3-0), respetivamente. Os detentores da competição vão disputar fora a segunda mão, enquanto o Boca Juniors vai jogar em Buenos Aires.