Gondomar vai acolher o primeiro Europeu de futsal feminino

Portugal era um dos dois candidatos a receber a prova, derrotando a proposta da federação espanhola.

Além de Portugal, também se apuraram para a fase final a Espanha, a Rússia e a Ucrânia, com as meias-finais a disputarem-se a 14 e 15 de fevereiro e a final a 17.

Este será o segundo Europeu que se vai disputar no Multiusos de Gondomar, depois do campeonato de seniores masculino em 2007.

Para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, a escolha de Gondomar "é mais uma prova do trabalho de excelência" que o organismo tem "realizado no futsal e, em particular, na vertente feminina".

"A UEFA reconheceu a nossa dedicação à promoção do futsal feminino e o investimento que temos feito no desenvolvimento desta modalidade, bem como a várias vezes provada capacidade organizativa de grandes eventos internacionais. A escolha de Gondomar para acolher a fase final do Euro 2019 honra-nos ainda mais por esta ser a primeira vez que se vai realizar um Campeonato da Europa de futsal feminino", disse, em declarações ao site do organismo.