Gonçalo Paciência estreia-se a marcar na Bundesliga e dá vitória ao Eintracht

O futebolista português Gonçalo Paciência deu este sábado a vitória nos descontos ao Eintracht Frankfurt na receção ao Hoffenheim, por 3-2, num golpe de cabeça já nos descontos, na 24.ª jornada da Liga alemã.

O avançado entrou aos 80 minutos, quando a equipa de Frankfurt perdia por 2-1 e procurava virar o jogo, já com o Hoffenheim reduzido a dez jogadores, após segundo amarelo a Kasim, aos 65 minutos.

Foi o cenário perfeito para o Eintracht reassumir um jogo que parecia perdido: Sebastien Haller fez o 2-2, aos 89 minutos, e Gonçalo Paciência o seu primeiro golo na Bundesliga, pouco depois, aos 90+5'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O avançado, que regressou no final de novembro aos relvados, após uma paragem por lesão no menisco, já tinha marcado um golo em agosto, mas na primeira ronda da Taça da Alemanha, competição em que o Eintracht foi eliminado.

No jogo de hoje, a equipa de Gonçalo Paciência esteve na frente, com um golo de Kostic (20 minutos), mas Joelinton (43) e Belfodil (60) ainda deram vantagem ao Hoffenheim, até à expulsão de Kasim e aos golos de Haller e do português.

O triunfo deixa o Eintracht na quinta posição, a três pontos do último lugar da 'Champions', ocupado por Borussia Mönchengladbach e que ainda hoje recebe o campeão Bayern Munique.

Situado no terceiro lugar, o Leipzig, com Bruma a entrar nos descontos, venceu na visita ao Nuremberga (18.º e último), com um golo de Kloostermann, aos 40 minutos, depois de Behrens falhar um penálti para os da casa, aos 10.

O Bayer Leverkusen mantém-se em zona europeia, no sexto posto, depois de vencer hoje o Friburgo (13.º), e o Hertha Berlim (8.º) conseguiu recuperar de uma desvantagem de um golo, para triunfar em casa diante do Mainz (2-1).

Após a derrota do líder Borussia Dortmund na sexta-feira, na visita ao Augsburgo (15.º), por 2-1, a surpresa do dia aconteceu em Gelsenkirchen, com o Schalke -- perto da zona de descida e que está nos oitavos da 'Champions' -- a ser goleado em casa pelo Fortuna Dusseldorf, por 4-0.

A 24.ª jornada poderá ainda hoje colocar o Bayern Munique, que visita Mönchengladbach, em igualdade de pontos com o Dortmund, na liderança do campeonato.