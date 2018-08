Golo português na vitória do Lille e derrota de Jardim em França

Sortes diferentes para os portugueses da liga francesa que durante a tarde deste domingo foram a jogo. O médio português Xeka inaugurou o marcador na vitória por 3-0 do Lille na receção ao Guingamp, num encontro em que José Fonte foi titular e Edgar Ié suplente não utilizado pela equipa da casa, enquanto Rebocho atuou os 90 minutos nos visitantes.

Já o Mónaco de Leonardo Jardim, com Rony Lopes no onze, saiu derrotado por 1-2 na visita a Bordéus, também em partida da 3.ª jornada do campeonato.

Na liderança seguem o campeão Paris Saint-Germain e o surpreendente Dijon, ambos com nove pontos. O Lille é 3.º, com sete; e o Mónaco 9.º, com quatro.

A terceira ronda da liga francesa encerra este domingo à noite (20.00) com a receção do Marselha ao Rennes.