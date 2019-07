Golo do tunisino Bronn na própria baliza coloca Senegal na final

Mahrez coloca Argélia na final com golo no último minuto

Um golo na própria baliza do defesa central da Tunísia Dylan Bronn foi hoje suficiente para o Senegal vencer por 1-0, após prolongamento, e apurar-se para a segunda final da Taça das Nações Africanas (CAN2019).

O empate sem golos ao fim dos 90 minutos, já depois de duas grandes penalidades desperdiçadas para cada lado, só ficou desfeito graças à infelicidade do central da Tunísia, campeã em 2004 e finalista em 1996 e 1965, ao introduzir a bola na própria baliza, à passagem do minuto 100.

Na final, o Senegal, finalista em 2002, vai tentar vencer pela primeira a competição frente ao vencedor da outra meia-final entre Argélia-Nigéria.

Na primeira parte, as duas grandes oportunidades aconteceram apenas para a seleção orientada Aliou Cissé, quando Youssouf Sabaly driblou bem sobre os defesas e atirou forte e colocado ao poste da baliza de Mouez Hassen, aos 26 minutos, seguindo-se depois o lance protagonizado por Sadio Mané.

A seis minutos do intervalo, o avançado dos ingleses do Liverpool foi displicente dentro da grande área, ao atirar ao lado do poste direito.

O desperdício senegalês acabou por dar esperanças à Tunísia, mas a displicência de Khenissi (48) e de Ferjani Sassi (50) na hora de finalizar acabaram por prejudicar a equipa no final, que foi superior nos segundos 45 minutos.

Na reta final da partida, ambas as seleções tiveram ocasião para assegurar a presença na final, através da marca dos onze metros, contudo o tunisino Fernaji Sassi voltou a estar mal, aos 75 minutos, ao fazer um passe para as mãos do guarda-redes, tal como Henri Saivet no lado senegalês, que não soube enganar Mouez Hassen, aos 81.

O momento decisivo surgiu aos 100 minutos, com Henri Saivet a redimir-se com a assistência para o autogolo de Dylan Bronn, que ainda teve a contribuição do guarda-redes Alfred Gomis.