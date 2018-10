Golo de Rafael Leão dá vitória ao Lille

Jovem português foi chamado, pela primeira vez, à titularidade no Lille e marcou um golo, tornando-se, aos 19 anos e quatro meses, no segundo mais jovem jogador a marcar pelo clube na liga francesa, apenas atrás de outro português, Rony Lopes, que marcou, em 2015, com 19 anos e dois meses.

O Lille continua assim a surpreender na Liga francesa e este sábado venceu na receção ao Caen, em jogo da 11.ª jornada da competição .O único golo da partida foi apontado por Rafael Leão aos 56 minutos. De resto, no Lille jogaram ainda os portugueses José Fonte, Xeka e Rui Fonte.

Mónaco empata

O Mónaco continua à deriva e somou o 13.º jogo sem vencer. A formação de Thierry Henry não foi além de um empate (2-2) com o Dijon. Já o Montpellier com Pedro Mendes a titular venceu na deslocação ao terreno do Toulouse (3-0).

No último lugar está o Guingamp de Pedro Rebocho, que empatou frente ao Estrasburgo (1-1).

Jogos da 11.ª jornada:

Nimes-Saint Etienne, 1-1

Angers-Lyon, 1-2

Mónaco-Dijon, 2-2

Guingamp-Estrasburgo, 1-1

Lille-Caen, 1-0

Amiens-Nantes, 1-2

Toulouse-Montpellier 0-3

Este domingo

Rennes-Reims

Bordéus-Nice

Marselha-Paris Saint Germain

Confira aqui a classificação da Ligue 1