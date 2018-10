Golo de Fernando Andrade dá vitória do Santa Clara sobre o Chaves

Um golo do brasileiro Fernando Andrade permitiu esta sexta-feira ao Santa Clara vencer na receção ao Desportivo de Chaves por 1-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que o encontro caminhava para o final, o avançado brasileiro surgiu em boa posição e marcou o único golo da partida, aos 73 minutos.

Com esta vitória, os açorianos subiram ao sexto posto com 11 pontos, enquanto a equipa flaviense é 10.ª classificada, com sete.