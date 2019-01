Golo de Costinha dá triunfo do Desportivo de Chaves em casa do Portimonense

Um golo de Costinha bastou hoje ao Desportivo de Chaves para vencer em casa do Portimonense por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo aos 'flavienses' abandonar a lanterna-vermelha da prova.

O golo do avançado do conjunto de Chaves surgiu aos 38 minutos de jogo, tendo depois os transmontanos segurado a importante vantagem e regressado aos triunfos, depois da derrota na ronda anterior na receção ao FC Porto (4-1).

Com esta vitória, o Chaves sobe ao 17.º posto, ainda em zona de despromoção, com 15 pontos, mais um do que o Feirense, agora último, e a três do Desportivo das Aves, primeira equipa acima da 'linha de água', enquanto o Portimonense é oitavo com 27.

FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio Municipal de Portimão.

Portimonense - Desportivo de Chaves, 0-1.

Marcador: 0-1, Costinha, 38 minutos.

Equipas:

Portimonense: Ricardo Ferreira, Vítor Tormena (Paulinho Boia, 75), Jadson, Ruben Fernandes, Lucas, Pedro Sá, Dener, Lucas Fernandes (Paulinho, 57), Tabata (João Carlos, 57), Wellington e Jackson Martinez.

Treinador: António Folha.

Desportivo de Chaves: António Filipe, Lionn, Maras, Campi, Djavan, Macedo (Erdem Sen, 66), Bruno Galo (Calasan, 79), Jefferson, Costinha (Bressan, 77), William e Luther Singh.

Treinador: Tiago Fernandes.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Tormena (31), António Filipe (42), Jackson Martinez (53), Jefferson (54), Lucas (55), Campi (61), Erdem Sen (73), Maras (90), Paulinho (90) e Lionn (90+5)