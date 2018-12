Golaço de Bruno Alves vale empate ao Parma

Bruno Alves protagonizou um dos momentos mais espetaculares da 15.ª jornada da Série A italiana. O defesa-central português cobrou um livre direto ao ângulo superior da baliza do Chievo Verona, permitindo assim ao Parma chegar ao empate 1-1, resultado que se manteve até final.

Este foi o segundo golo do internacional português ao serviço do Parma que, com o ponto conquistado, mantém-se no 10.º lugar da classificação, enquanto o Chievo continua no último lugar da tabela.

Nos outros jogos disputados este domingo, destaque para o emocionante empate 3-3 entre Sassuolo e Fiorentina. Os golos foram todos na segunda parte com a equipa da casa a abrir as hostilidades com golos de Duncan e Khouma Babacar. Os viola reduziram por Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético de Madrid. Contudo, o Sassuolo voltou a ter uma vantegem de dois golos graças Stefano Sensi.

Só que a expulsão do ex-benfiquista Djuricic aos 86 minutos instabilizou o Sassuolo, aproveitando a Fiorentina para chegar ao empate nos instantes finais com golos de Benassi e de Mirallas, este já quando a equipa de Florença também já jogava com dez unidadades (expulsão de Milenkovic).

Em grande forma está a Atalanta, que apanhou a Roma no sexto lugar, ao ir vencer ao campo da Udinese, por 3-1, graças a um hat-trick de Duvan Zapata.

Jogos da 15.ª jornada da Série A:

Juventus- Inter Milão, 1-0

Nápoles-Frosinone, 4-0

Cagliari-AS Roma, 2-2

Lazio-Sampdoria, 2-2

Sassuolo-Fiorentina, 3-3

Udinese-Atalanta, 1-3

Empoli-Bolonha, 2-1

Parma-Chievo Verona, 1-1

Génova-SPAL, às 17.00

AC Milan-Torino, às 19.30

