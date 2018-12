Golaço de Bernardo Silva no regresso após lesão

O internacional português Bernardo Silva marcou o primeiro golo do líder Manchester City no triunfo caseiro, por 3-1, sobre o Bournemouth, o sexto consecutivo na Liga inglesa de futebol, na 14.ª jornada. Os citizens a colocaram-se assim, provisoriamente, no comando da Premier League com cinco pontos de vantagem sobre o Liverpool, que no domingo recebe o Everton de Marco Silva.

Bernardo abriu a contagem aos 16 minutos com um golaço e cumpriu uma promessa. No final de novembro, Bernardo Silva participou num vídeo para o site Copa 90 com de dois youtubers (David Vujanic e Poet's Corner) e prometeu que, da próxima vez que marcasse um golo, colocaria o polegar para cima, fazendo um 'fixe' para a câmara. Dito e feito.

Depois do médio português colocar o City em vantagem, aos 44 minutos, Wilson ainda igualou a partida. No entanto, Sterling, aos 57', e Gundogan, aos 79', confirmaram o triunfo do Manchester City, que já leva 12 vitórias e apenas dois empates em 14 jogos.

Ainda esta tarde, o Leicester City, com Ricardo Pereira a tempo inteiro e com Adrien nas bancadas, subiu ao sétimo lugar da prova, com uma vitória caseira sobre o Watford, por 2-0.

Destaque ainda para o robusto triunfo do West Ham no campo do Newcastle, por 3-0, com um bis do avançado mexicano Chicarito Hernández.

Ainda hoje, o Manchester United, do técnico José Mourinho, visita o terreno do Southampton, equipa em que atua o lateral português Cédric Soares.

Resultados da 14.ª jornada

30 nov 2018

Cardiff City-Wolverhampton, 2-1

Hoje

Leicester-Watford, 2-0

Huddersfield Town-Brighton & Hove Albion, 1-2

Crystal Palace-Burnley, 2-0

Newcastle-West Ham, 0-3

Manchester City-AFC Bournemouth, 3-1

Southampton-Manchester United ?-?