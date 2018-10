Glenn Hoddle hospitalizado por causa de grave doença

O antigo internacional inglês Glenn Hoddle, que faz 61 anos este sábado, foi transportado de urgência para o hospital após ter desmaiado de manhã no estúdio de televisão da BT Sport, onde é comentador.

Jake Humprhrey, apresentador do programa Sport Score que acabou por não ir para o ar, escreveu no Twitter que Hoddle "está seriamente doente", não adiantando pormenores do estado de saúde da antiga estrela do Tottenham, que representou ainda Chelsea, Swindon Town e Mónaco, e que enquanto treinador foi selecionador inglês entre 1996 e 1999.

A BT Sports comunicou entretanto que o antigo futebolista "está a receber o melhor tratamento possível" no hospital.

Nas redes sociais já vários antigos colegas de Hoddle colocaram mensagens de apoio. O antigo avançado Gary Lineker, que também é apresentador televisivo, escreveu: "Notícias extremamente preocupantes. Os pensamentos estão com ele e com a sua família. Força Glenn."

A conta oficial de Twitter do Tottenham também deixou uma mensagem a um dos seus jogadores mais notáveis: "Todos no clube desejam a Glenn Hoddle total e rápida recuperação".