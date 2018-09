Gio com os gémeos ao colo e Alana no sofá na casa nova de Turim

Cristiano Ronaldo deve falhar a cerimónia The Best

Georgina Rodríguez já o disse várias vezes: Cristianinho, Eva e Mateo não são diferentes de Alana Martina, a única filha biológica que partilha com Cristiano Ronaldo. Por isso, na imagem que partilhou este domingo no Instagram e onde aparece no sofá da luxuosa casa que partilha com o jogador em Turim, está com os gémeos ao colo enquanto Alana está sentada no sofá. Na legenda, escreveu: "Vamos papá bonito. Abençoados. Mãe enamorada". O recado carinhoso era dirigido a CR7, que ontem marcou o golo que inaugurou o marcador no jogo da Juventus contra Frosinone, que a equipa de Turim venceu por duas bolas a zero.

Na publicação de Gio surgiu ainda a hashtag "Finoallafine", um excerto do hino do clube por onde alinha agora o internacional português.

Em entrevista à imprensa espanhola, a manequim revelara que não tinha ficado assustada por iniciar uma relação com Ronaldo, quando este já tinha um filho e esperava gémeos. "Sempre fui madura e ter quatro filhos não é um fardo. Aceito-o muito bem e não imagino a minha vida sem os meus filhos", disse, na altura.

Aliás, foi Gio quem preparou a festa do primeiro aniversário de Eva e Mateo, em junho, uma vez que o capitão das Quinas estava em treino com a seleção portuguesa e não pode estar presente para assinalar a data. Gio assinalou a data também nas redes sociais onde partilhou uma imagem com os gémeos e junto à qual escreveu: "Somos os pais mais afortunados do mundo. São a perfeição dos nossos dias. Uma bênção".

Apesar de dizer que gosta muito de ser mãe, a namorada de CR7 também já revelou que não pretende engravidar novamente. "Como me vejo daqui a 10 anos? Com os meus [quatro] filhos maiores, não me vejo com mais filhos", disse, também à imprensa espanhola.