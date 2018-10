Germán Conti: "Expulsão? Já virámos a página"

O argentino Germán Conti admitiu esta segunda-feira, em Atenas, que já esqueceu a expulsão de Chaves. "Ninguém gosta, mas não quero falar mais disso. Já virámos a página", disse o defesa-central, lembrando que a Liga dos Campeões "é uma outra competição". "Preparámos o jogo da melhor forma para responder bem, pelo que a questão pessoal é menor que o grupo, afinal representamos um clube muito importante."

Conti disse pretender "retribuir em campo" a "muita confiança" que tem recebido desde que chegou ao Benfica. "Todos os jogadores sonham com estes jogos, por isso espero que possa jogar", assumiu.

Se for titular, um dos avançados que terá pela frente é o compatriota Ezequiel Ponce que diz conhecer "bem". "Já nos defrontámos quando ele jogava no Newell's Old Boys, mas conhecemos todos os jogadores e o importante é estar muito concentrado, com segurança para conseguirmos seguir em frente", acrescentou.

Conti lamentou ainda a lesão de Jardel, um jogador que diz ser "muito importante para a equipa, dentro e fora do campo" e desejou que "quem tiver de jogar que faça esquecer a ausência" do capitão de equipa. "Creio que todos os jogadores se preparam para as oportunidades", referiu, esperançado em ser o eleito no onze ao lado de Rúben Dias.