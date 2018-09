Gelson Martins volta a jogar pelo Atlético e vence amigo Rúben Semedo

Gelson quis dedicar golo a Ruben Semedo e acabou expulso. Falha jogo no Dragão

O Atlético de Madrid alcançou esta terça-feira a segunda vitória consecutiva na Liga espanhola, ao receber e derrotar o Huesca por 3-0, em jogo da 6.ª jornada.

Griezmann, Thomas Partey e Koke marcaram os golos colchoneros nos primeiros 30 minutos, tendo Diego Simeone lançado o ex-sportinguista Gelson Martins, que fez o seu terceiro jogo pelo Atlético, e pode assim festejar em campo o triunfo frente ao seu amigo Rúben Semedo, que foi um dos dois portugueses no onze do (o outro foi Luisinho) recém-promovido à principal liga de Espanha.

Recorde-se que na época passada Gelson Martins protagonizou um episódio quando ainda representava o Sporting, ao ser expulso num jogo que o tirou do clássico com o FC Porto por ter tirado a camisola dos leões ao festejar um golo para enviar uma mensagem a Rúben Semedo, que tinha sido detido em Espanha quando representava o Villarreal.

Com este resultado, o Atlético chegou aos oito pontos, menos cinco que os líderes BArcelona e Real Madrid, que jogam esta quarta-feira em Leganés e no campo do Sevilha, respetivamente.

Jogos da 6.ª jornada:

Espanyol-Eibar, 1-0

Real Sociedad-Rayo Vallecano, 2-2

Atlético Madrid-Huesca, 3-0

Esta quarta-feira:

Leganés-Barcelona

Athletic Bilbau-Villarreal

Sevilha-Real Madrid

Valência-Celta de Vigo

Alavés-Getafe

Valladolid-Levante

Girona-Betis

