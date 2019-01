Galatasaray paga quatro milhões de euros ao Chaves por Marcão

Sorteio da Liga Europa. Villarreal é o adversário do Sporting, Benfica joga com o Galatasaray

Numa mensagem publicada na sua página oficial da rede social Twitter, o adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa anunciou que o central de 22 anos treinou na manhã desta quarta-feira, pela primeira vez, com o restante plantel e desvendou os detalhes do negócio com o emblema flaviense.

Marcão, que estava a cumprir a sua primeira época no Desportivo de Chaves, depois de no ano passado ter representado o Rio Ave, vai ganhar cerca de 800 mil euros por temporada, com um aumento de 50 mil até 2022.

O central realizou 24 partidas oficiais pelos flavienses em 2018/19, tendo apontado três golos, na sua segunda época no futebol português, depois de ter representado o Rio Ave em 2017/18, com 25 jogos e marcou um golo.