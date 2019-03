Galatasaray e Fenerbahçe interessados em Samaris

A Turquia poderá ser o destino de Andreas Samaris. O médio grego está em final de contrato com o Benfica, que poderá em breve apresentar uma proposta de renovação de contrato, tendo em conta o papel importante e as boas exibições na equipa, desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico da equipa.

No entanto, segundo o jornal turco Fanatik, o Galatasaray e o Fenerbahçe já demonstraram o interesse em contratar o jogador de 29 anos para a próxima temporada. O Gala é mesmo o clube que surge na dianteira, garantindo aquele jornal que nos próximos dias as partes voltarão a conversar tendo em vista um possível acordo.

O Fenerbahçe, que está a contas com o problema do fair-play financeiro da UEFA, razão pela qual planeia vender o brasileiro Jailson por quatro milhões de euros, para depois colmatar esta vaga com Samaris, que é um futebolista apetecível para o clube de Istambul, uma vez que não terá de pagar a transferência ao Benfica, suportando apenas o valor do contrato e o prémio de assinatura.

Samaris tem sido um dos indiscutíveis no onze de Bruno Lage, contabilizando 17 jogos e dois golos esta temporada. O jogador, que chegou à Luz em 2014 por 10 milhões de euros, proveniente do Olympiacos, tem o futuro nas mãos, embora não tenha descartado a sua continuidade no Benfica, que planeia avançar com uma proposta de renovação de contrato.