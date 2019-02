Gaitán deixa a China e vai jogar nos Estados Unidos

Nico Gaitán foi anunciado esta quinta-feira como novo reforço do Chicago Fire, clube que disputa a MLS, a liga de futebol profissional dos Estados Unidos.

O antigo jogador do Benfica deixa assim os chineses do Dalian Yifang, onde chegou em fevereiro de 2018, oriundo do Atlético de Madrid. Na Liga chinesa fez 28 jogos e marcou dois golos.

Aos 31 anos, o extremo argentino vai para Chicago onde será companheiro de equipa do alemão Bastian Schweinsteiger e do ex-sportinguista Marcelo, que deixou Alvalade em janeiro depois de ter sido contratado no início da época ao Rio Ave.