Gabriel diz que está disponível para representar a seleção portuguesa

O médio benfiquista Gabriel admitiu jogar por Portugal, país de onde são naturais os avós. "Vou continuar a fazer o que sempre fiz na minha carreira, que é fazer o meu melhor. Se surgir essa convocatória será uma coisa enorme. Sou um profissional e estou tranquilo. Se puder ser com Portugal, que seja, estou aqui de braços abertos e de coração inteiro", revelou o jogador nascido há 25 anos em Resende, no estado do Rio de Janeiro.

Em visita ao Hospital da Luz, onde esteve com Svilar na ala da Pediatria e nos Cuidados Paliativos, o futebolista das águias disse estar disponível para as seleções de Portugal e do Brasil. "Vim muito cedo para a Europa, os meus avós eram portugueses, sempre tive uma relação com Portugal, mas não quero estar a forçar nada. Se acontecer, se representar Portugal, eu e a minha família vamos ficar muito felizes. Desde cedo que tive as duas opções, sempre tive isso em mente, e qualquer jogador quer vestir a camisola de uma seleção. É o auge de uma carreira para qualquer jogador. Não sou o primeiro a estar disponível para as duas seleções", acrescentou.

Gabriel salientou ainda as "oportunidades" que Bruno Lage lhe deu e prefere encarar um jogo de cada vez o que resta do calendário até final da época, com o Benfica ainda na luta por três frentes: I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa. "Nós estamos em todas as competições, nas três, e tentamos sempre fazer e conseguir o melhor. Pensamos sempre jogo a jogo, o próximo é sempre o mais importante, ganhar é sempre bom e é esse o nosso objetivo em todas as competições. Não nos podemos precipitar, dando importância a um jogo para o qual ainda falta algum tempo e esquecer aquele que está mais próximo, porque isso pode ser prejudicial para nós... É jogo a jogo! É esse o pensamento", explicou.