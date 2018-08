Gabriel apresentado como novo número 8 do Benfica

SAD do Benfica arguida no e-toupeira, encarnados falam em inconstitucionalidade

Gabriel Pires Appelt, de 24 anos, foi esta segunda-feira anunciado como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas. O médio, que tem nacionalidade portuguesa, foi contratado aos espanhóis do Leganés, após negociações que se prolongaram por várias semanas.

Gabriel será o novo número 8 dos encarnados e em declarações à BTV disse estar "aliviado" por ter chegado ao final da espera de poder ser, finalmente, jogador do Benfica. "Foram 40 dias muito intensos. Sinto-me aliviado depois de uma tensão muito grande. A sensação, depois de tudo finalizado, é muito boa", assumiu, referindo-se ao longo período de negociações entre os dois clubes.

O médio assumiu desde logo o seu objetivo: "Quero conquistar o meu espaço neste clube enorme e vencer. Só nisso que penso. Sei que é uma grande equipa e luta por ganhar campeonatos e isso para mim é o mais importante."

© SL Benfica

Gabriel assistiu ao dérbi com o Sporting e reconheceu que foi "uma sensação é incrível". "Sensação incrível por estar a conhecer tudo, estou ansioso pelo que me espera, este ambiente incrível. É uma felicidade absurda", sublinhou o jogador que revelou a sua costela portuguesa: "Parte da família do meu pai é de Portugal e sempre tive um grande carinho por este país. O meu sonho era jogar num grande clube da Europa e sendo aqui ainda melhor."

"Sou um médio que tanto ataco como defendo. Sou utilizado na saída para ataque, na criação de jogo e trabalho bastante para ajudar os meus companheiros", revelou Gabriel sobre as suas qualidades.