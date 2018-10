Futuro de Julen Lopetegui decidido na segunda-feira em reunião de direção

A desolação do treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, pela derrota por 5-1 frente ao Barcelona.

O futuro de Julen Lopetegui no comando do Real Madrid será analisado na segunda-feira em reunião da direção com o presidente Florentino Pérez, informou a agência EFE, citando fontes do clube.

De acordo com a agência de notícias espanhola, o antigo selecionador de Espanha e atual treinador dos merengues mantém-se para já no cargo, após a goleada sofrida este domingo em Camp Nou (5-1), até que a direção analise a situação na segunda-feira e tome uma decisão.

Julen Lopetegui, que já é um dos cinco piores treinadores estreantes pelo Real Madrid no campeonato e o primeiro com piores resultados dos últimos 50 anos, viu neste domingo a equipa tricampeã europeia ser goleada em casa do rival FC Barcelona.

No campeonato, o Real Madrid, que viu durante a pré-época sair o português Cristiano Ronaldo para a Juventus, soma quatro derrotas, dois empates e quatro vitórias, e segue no nono lugar, a sete pontos do líder FC Barcelona.

Real Madrid não vence para o campeonato desde 22 de setembro

O cenário só não é mais grave para equipa madridista, tendo em conta que o próprio FC Barcelona tem realizado um início de Liga oscilante, contando também com três empates e uma derrota.

O Real Madrid não vence para o campeonato desde 22 de setembro - em casa com o Espanyol (1-0) - e os rumores de uma saída de Lopetegui têm ganho força, mesmo antes da goleada hoje no clássico.

A hipótese de saída do ex-treinador do FC Porto, que no verão deixou a seleção espanhola dias antes da estreia no Mundial 2018, tem levado a que a imprensa avance vários nomes para o seu lugar, com mais insistência no italiano Antonio Conte, ex-técnico do Chelsea.