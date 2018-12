Futre ou Casillas: quem fala melhor "portunhol"?

No final do jogo com o Galatasaray, Iker Casillas, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, deu uma entrevista ao canal Eleven Sports falando em castelhano mas usando algumas palavras em português. O seu "portunhol" rapidamente se tornou comentado nas redes sociais.

O português Paulo Futre, que jogou no Atlético de Madrid, em Espanha de 1987 a 1993, depois de ter estado no FC Porto, também fez um comentário: "Querido Iker Casillas: eu sou o único licenciado oficial em portunhol. Posso dar-te algumas aulas, amigo, sou um mestre", escreveu no Twitter, em tom de brincadeira. E terminou: "Que bem que te fica o azul e branco do FC Porto.!

O espanhol respondeu prontamente: "Asseguro-te, querido Paulo, que entendo e falo muito bem português, mas em frente das câmaras fico com muita vergonha! Ainda assim, alegro-me que as pessoas se riam comigo!! O humor é necessário!"