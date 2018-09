Futebolista de 18 anos morre depois de chocar contra um muro durante um jogo

Futebol italiano em choque com morte do capitão da Fiorentina. Todos os jogos cancelados

"Que pena! Tanta dor! Que injusta é a vida! Foste embora cedo demais. Lutaste com todas as tuas forças. Estarás sempre connosco, sempre, sempre". A mensagem de consternação e de revolta é do Navia CF, divulgada no Facebook, sobre a morte do futebolista Roberto Suárez, de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos depois de ter chocado contra um muro durante um jogo. O jovem estava desde 15 de setembro internado no Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Em apenas sete meses, morreram dois jogadores dos escalões de formação do clube do principado das Astúrias. No passado dia 10 de fevereiro, Alberto Blanco Pérez, de 16 anos, que também jogava na equipa, morreu na sequência de um acidente de moto. "Depois de ter perdido um companheiro de equipa há sete meses voltar a passar por isto não é humano. Deixa-nos outro rapaz exemplar e impecável no seu comportamento desportivo", afirmou o treinador Jorge Méndez, que agora tenta "unir" o plantel e "manter a memória vida" dos dois jovens futebolistas.

Roberto Suárez chocou contra o muro que circunda o campo de futebol El Pardo durante o jogo que opunha o Navia CF ao Marino de Cudillero a 15 de setembro. 12 dias dias morreu no hospital na sequência dos graves ferimentos que sofreu na cabeça. A Federação Asturiana de Futebol decretou dois dias de luto durante a jornada de futebol que se realiza este fim de semana, durante o qual será feito um minuto de silêncio antes do início de cada jogo. A autarquia de Navia decretou três dias de luto municipal, período durante o qual as bandeiras do município vão estar em meia haste.

A morte do jovem atleta está a consternar o mundo do futebol asturiano, com vários clubes a manifestarem a solidariedade para com o clube, a família, os amigos e colegas de equipa de Suárez, como o Real Sporting e o Real Oviedo.

A Real Federação Espanha de Futebol também reagiu à morte do jovem futebolista "unindo-se à dor pela perda de José Roberto Suárez Ovalle". Na mesma nota, divulgada esta sexta-feira no seu site, o organismo manifestou pesar pela morte de Aarón M.G, de apenas 9 anos, que na quinta-feira "sofreu um episódio de morte súbita enquanto jogava futebol em Orduña", tendo morrido no Hospital Cruzes de Vizcaya.