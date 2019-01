Marcel Keizer: "Não tivemos qualidade no passe e temos que melhorar nisso"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, disse estar contente com o triunfo diante do Belenenses, apesar de reconhecer que a sua equipa não jogou aquilo que esperava dela.

"Não jogámos bem no primeiro tempo, mas ganhámos e estamos contentes por isso. Penso que não tivemos qualidade no passe e temos que melhorar nisso. O Belenenses esteve muito bem organizado e tem um conjunto de jogadores que nos criaram problemas. Foram rápidos, fizeram bem a pressão e foi complicado para nós. Temos que continuar a trabalhar neste caminho, é a minha filosofia. Estamos felizes por ter ganho e não olhamos para as outra equipas neste momento".

Por sua vez, Jorge Silas, técnico do Belenenses SAD, considerou que a sua equipa fez um bom jogo.

"Quando uma equipa marca e a outra não, é sempre justo. Poderíamos ter feito golo em mais do que uma ocasião, mas também não sei se ganhávamos. Fizemos um bom jogo e podíamos ter feito melhor. No geral, estou contente com a prestação dos jogadores e viemos aqui criar muitas ocasiões, mas podíamos ter criado muitas mais e poderíamos sair daqui com outro resultado. Jogámos contra uma boa equipa."