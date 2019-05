Bruno Lage: "Quando a equipa sofre um golo e responde assim, temos de ficar satisfeitos"

Benfica esteve no inferno mas chegou ao paraíso com vista para o título

Bruno Lage, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito pela forma como a sua equipa deu a volta ao marcador e venceu o Portimonense, por 5-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

"A equipa foi forte, reagiu bem e ultrapassámos mais uma final. Faltam duas e é com esse sentimento de família e de equipa que vamos trabalhar até ao último jogo. Faltam cada vez menos jogos, a margem de erro é mínima e tudo pesa. A nossa força vem da maneira como nos entregamos ao jogo. Quando a equipa sofre um golo e responde assim, só temos de ficar satisfeitos.

Sobre a forma como decorreu o jogo: "Jogámos contra uma grande equipa e um excelente treinador, que, pela sua estratégia, equilibrou o jogo. Entrámos forte, o Seferovic na cara do guarda-redes não fez golo e depois tivemos um primeira parte com oportunidades para nós e para o Portimonense. A segunda parte foi diferente, sobretudo a partir do golo do Portimonense. Tentámos corrigir a nossa saída de jogo, criámos muitas oportunidades de golo e, por vezes, oferecemos outro tipo de espaços, de que o Portimonense soube tirar partido."

A luta palmo a palmo com o FC Porto: "Estamos há quatro meses a disputar finais e o que mudou hoje foi apenas o facto de o FC Porto jogar a seguir a nós. A pressão é para todos, mas é uma pressão que nos dá responsabilidade e que advém do que queremos conquistar."

O próximo jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde: "Temos de vencer mais uma final. Não vamos mudar nada. Nos últimos 10 jogos, depois da vitória no Dragão, não podíamos perder pontos em qualquer dos jogos. É nessa mentalidade que vamos trabalhar. Temos de entrar em campo, perante o Rio Ave, para mais uma final."

António Folha enaltece qualidade que a equipa mostrou

António Folha, treinador do Portimonense, destacou o facto de a sua equipa ter colocado "muitas dificuldades" aos três grandes. "Já em Alvalade e no Dragão fizemos isso, mas acabámos por sofrer golos a mais, porque a equipa não conseguiu sustentar a qualidade de jogo até ao fim, o que é normal para uma equipa tão jovem", disse.

Sobre o jogo: "Sabíamos que o Benfica é uma equipa fortíssima, e com os médios de frente para o jogo e à procura da profundidade, torna-se quase mortífero. Tentámos tapar isso, estava a correr na perfeição, mas a partir do segundo golo do Benfica uma equipa pequena fica animicamente em baixo. A partir daí, o Benfica continuou a carregar, perdemos o rigor e o resultado deixou de contar para o que de bom fizemos."

Em relação ao desnível do marcador: "O resultado é justo, mas é excessivo pelas dificuldades e muitas oportunidades de golo que criámos frente ao Benfica. No computo geral, estou muito agradado com a exibição e com a coragem de jogar num estádio com este ambiente. A equipa está bem, joga bem, cria muitas oportunidades e podemos estar tranquilos. Ainda temos conforto na tabela e mais dois jogos. Ainda temos muito jogo pela frente e queremos fazer mais."