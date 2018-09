Fusão de candidaturas. Ricciardi negoceia com Madeira Rodrigues

Afinal em vez de sete candidatos à presidência do Sporting, podem ser apenas seis ou até menos a ir a votos, no dia 8 de setembro. José Maria Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues, sabe o DN, estão em negociações para concretizarem uma fusão, com o gestor (lista C) a abdicar a favor do banqueiro (lista B).

Ao que o DN apurou junto de fontes de ambas as candidaturas, nesta altura já há acordo em relação a algumas matérias, mas o pacto não está concluído. Uma das informações recolhidas pelo DN apontava no sentido de Ricciardi deixar cair José Eduardo, o homem que escolheu para liderar o futebol caso vencesse as eleições. Mas o próprio José Maria Ricciardi desmentiu ao DN tal possibilidade. "Não há cedências nenhumas, sobretudo aquelas que são cruciais na minha candidatura. Não tenho razões para deixar cair José Eduardo", referiu,

Ricciardi, contudo, não negou que possa existir um acordo com Madeira Rodrigues ou até mesmo com outras candidaturas: "Estou aberto a podermos agregar outras candidaturas que não terão chances de ganhar. Pedro Madeira Rodrigues é um grande sportinguista e estou aberto a recebê-lo se ele assim o entender, assim como a outras candidaturas. Mas não sei se será possível. Não excluo ninguém, mas sempre comigo a presidente. Se existirem novidades será a brevíssimo prazo. Mas neste momento não posso adiantar mais nada."

Ainda segundo foi possível apurar, Pedro Madeira Rodrigues terá aceite abdicar do seu grande nome: o treinador Cláudio Ranieri. José Peseiro reúne agora o consenso entre todos os candidatos, visto que o gestor da lista C era o único a ter um treinador, que não o atual, como trunfo eleitoral.

Ainda segundo as mesmas fontes, está ainda em discussão o cargo que Pedro Madeira Rodrigues poderá vir a ter na SAD. Ele defendia o cargo da liderança da Sociedade Anónima Desportiva, mas Ricciardi não parece disposto e abdicar de ser o líder do clube e da SAD. Em cima da mesa está um cargo de administrador para o desistente.

Com as eleições à porta e sem poderem mexer nas listas, resta aos dois candidatos chegar a um acordo para tudo o que sejam cargos extra eleição. E nesse campo o futebol é o mais apetecível. O líder da lista B (Ricciardi) estará disposto a receber Mariano Barreto, Delfim, Balakov e Marco Aurélio (apoiantes de Madeira Rodrigues) na futura estrutura do futebol, caso seja eleito, que já conta com os nomes de José Eduardo e Marco Caneira.