Frederico Varandas já foi ouvido no DIAP

O presidente do Sporting e antigo diretor clínico dos leões, Frederico Varandas, foi ouvido na manhã desta quinta-feira no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) como testemunha no caso do ataque de Alcochete, adiantou fonte oficial do clube ao DN.

O atual líder leonino estava no balneário e foi uma das vítimas da invasão de cerca de adeptos encapuçados, tendo apresentado a sua demissão nove dias depois dos incidentes, a 24 de maio, para se oferecer para liderar uma solução diretiva para o clube.

Refira-se que também na manhã desta quinta-feira, o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o líder da claque Juve Leo, Mustafá, saíram em liberdade do Tribunal do Barreiro, embora estejam ambos sujeitos a uma caução de 70 mil euros e a apresentações diárias aos órgãos de polícia criminal.

A 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários. A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efetuou, posteriormente, mais detenções - das quais as mais recentes foram as de Bruno de Carvalho e Mustafá, no domingo -, que elevaram para 40 o número de arguidos, dos quais 38 estão em prisão preventiva, todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente, de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.