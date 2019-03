Frederico Varandas: "Este gente tem que ser banida"

Frederico Varandas exigiu esta segunda-feira que os agressores dos dirigentes leoninos em dois episódios distintos ocorridos nos últimos oito dias - um no Boavista-Sporting da I Liga de futebol e outro no FC Porto-Sporting do nacional de hóquei em patins - sejam "banidos" do desporto. E apontou críticas aos clubes rivais, dizendo que "não basta um pedido de desculpas envergonhado" para resolver o problema.

O presidente leonino admitiu que tanto o presidente do Boavista como o presidente do FC Porto pediram desculpas pelos episódios de agressões, mas reclama maior ação, sobretudo, das entidades que têm poder de regulamentação e fiscalização sobre o desporto - federações, ligas e governo.

"Ambos os casos que ocorreram nos últimos oito dias são casos cobardes. E foi protagonizado por uma matilha de cobardes.

O que aconteceu não pode ser esquecido e muito menos tolerado. Gente desta tem que ser banida. Federações, Ligas, Secretaria de Estado do Desporto não podem fingir que isto não aconteceu. Se regras existem, então que haja coragem para as aplicar", disse Frederico Varandas.

O líder leonino acrescentou ainda que "sinceramente, não chega um telefonema pessoal para o presidente do Sporting, não chega um pedido de desculpa envergonhado, quase em off" - explicando depois que não estava a referir que o telefonema envergonhado tivesse sido o de Pinto da Costa a pedir desculpa pela agressão ocorrida no jogo de hóquei em patins, durante o qual a esposa do diretor geral das modalidades do Sporting foi agredida na tribuna do Dragão Caixa.

Frederico Varandas anunciou um "pedido de audiência urgente ao governo", bem como "reuniões com todas as federações e ligas que organizam campeonatos em que o Sporting participa" e sublinhou a importância de um "conselho estratégico para a segurança no Desporto".

"O que aconteceu tem de exigir respostas ao mais alto nível institucional", frisou o presidente leonino. "Os agressores têm de ser banidos. Os dirigentes, se forem cúmplices, têm de ser expulsos. E o clubes, que têm a responsabilidade de zelar pela segurança dos eventos que organizam, têm de ser castigados por falharem nessa missão", reforçou.

Sobre a possibilidade de cortar relações com o FC Porto, Frederico Varandas disse que "o Sporting vai manter relações institucionais com todos os clubes, mas tem os seus valores e não abdica deles". E acrescentou: "Os dirigentes do FC Porto são bem tratados quando cá vêm."