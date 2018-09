Frederico Varandas e os casos a envolver o Benfica: "Que se faça justiça"

Frederico Varandas conviveu com sócios leoninos do Solar do Norte

"Vivemos num Estado de direito e estou à espera que se faça justiça. Acredito na justiça portuguesa", disse o novo presidente do Sporting, eleito há uma semana para o cargo do destituído Bruno de Carvalho, a propósito dos casos de justiça que envolvem o rival Benfica.

Varandas, que falava à entrada para o jantar anual do Núcleo Solar do Norte, no Porto, disse ainda que, no jantar, ia "falar do futuro" do Sporting, o qual, considerou, "é muito risonho".

A uma pergunta sobre a situação atual do Sporting, respondeu que não só não está arrependido por ter decidido concorrer à presidência como está "ainda mais confiante e mais otimista".

"Há tanto para fazer e para melhorar. É um desafio extremamente interessante e tenho a certeza de que o vamos levar a bom porto", declarou.

A situação financeira do Sporting, adiantou, "está como esperava". "Não me tira o sonho", completou.

Frederico Varandas respondeu ainda a uma questão sobre as relações futuras com os clubes rivais. "Os sócios podem estar completamente descansados, que a minha equipa defenderá os interesses do Sporting sempre", enfatizou.

O jantar anual do Núcleo Solar do Norte era para se ter realizado em junho, como é costume, e foi adiado para esta altura, segundo fonte da organização, devido à perturbação que o clube atravessava então.

Frederico Varandas jantou com cerca de 150 adeptos e simpatizantes na Fundação Associação Empresarial de Portugal.