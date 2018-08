Jogador de Marco Silva fratura o crânio

Keane passou a noite no hospital, depois de ter sido substituído no jogo de sábado com o Bournemouth (2-2), no qual marcou o segundo golo da equipa de Liverpool.

O Everton afirma que Keane "tem uma pequena fratura do crânio, mas não sofreu quaisquer outras complicações".

"Não vou poder ter qualquer contacto com a cabeça por três ou quatro semanas. Depois, vou regressar e ao campo assim que puder", afirmou este domingo o jogador.