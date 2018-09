Frank Lampard afasta Mourinho da Taça da Liga após 16 penáltis

O Manchester United está fora da Taça da Liga. O impensável aconteceu para a equipa de José Mourinho, que viu um seu discípulo, o antigo médio Frank Lampard, fazer a festa no comando do Derby County, equipa que ocupa o 6.º lugar do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. E tudo em pleno Old Trafford.

As coisas até começaram bem para os red devils, que se colocaram em vantagem logo aos três minutos por Juan Mata. Só que no segundo tempo quase tudo correu mal para a equipa da casa, que viram Harry Wilson chegar ao empate aos 59 minutos. Pouco depois o guarda-redes Sergio Romero foi expulso, e a quatro minutos dos 90 Jack Marriott deixava o Derby à beira do histórico apuramento.

Contudo, um golo de Fellaini já em tempo extra atirou o jogo para o desempate por penáltis, onde foram precisos 16 para algém falhar e se encontrar um vencedor. Um dos jogadores do Manchester United que marcou foi o português Diogo Dalot, mas o defesa-central Phil Jones acabou por permitir a defesa do guarda-redes Scott Carson, fazendo explodir a defesa do Derby County.

Igual sorte teve o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, que foi eliminado em casa pelo Leicester no desempate por penáltis, depois de um empate 0-0 no tempo regulamentar. Do lado dos Wolves jogaram apenas dois portugueses, Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre, tendo Diogo Jota entrado na segunda parte e falhado um dos penáltis da equipa. Pelo Leicester Adrien Silva foi titular, tendo saído aos 84 minutos.

Mais fácil foi a tarefa do Manchester City foi ao terreno do Oxford, do terceiro escalão, vencer, por 3-0, numa partida em que Pep Guardiola poupou o português Bernardo Silva. Gabriel Jesus, Riyad Mahrez e Phil Foden marcaram os golos dos citizens.

Jogos da 3.ª eliminatória da Taça da Liga:

Bournemouth-Blackburn, 3-2

Blackpool-Queens Park Rangers, 2-0

Burton Albion-Burnley, 2-1

Millwall-Fulham, 1-3

Oxford United-Manchester City, 0-3

Preston North End-Middlesbrough, 2-2 (3-4 gp)

Wolverhampton-Leicester, 0-0 (1-3)

Wycombe Wanderers-Norwich, 3-4

Manchester United- Derby County, 2-2 (7-8 gp)

West Bromwich-Crystal Palace, 0-3

Esta quarta-feira:

Arsenal-Brentford

Liverpool-Chelsea

Tottenham-Watford

Nottingham Forest-Stoke City

West Ham-Macclesfield Town

Dia 2 de outubro:

Everton-Southampton