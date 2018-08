Francês Corchia pode chegar emprestado à Luz

Sébastien Corchia, 27 anos, uma vez internacional francês, pode ser a solução para o lado direito da defesa. O futebolista do Sevilha perdeu espaço depois de os andaluzes se terem reforçado com o ex-Barcelona Aleix Vidal que, por sua vez, em Camp Nou tinha dificuldades em ser uma ameaça ao ex-Benfica Nelson Semedo. Para além disso, o treinador do Sevilha tem adaptado com surpreendente sucesso o extremo Jesús Navas à posição de lateral..



O Sevilha procura, assim, uma solução para Corchia que, claro está, quer jogar com assiduidade o que dificilmente acontecerá se se mantiver no Sánchez Pizjuán. Corchia foi contratado há um ano ao Lille a troco de cinco milhões de euros