Fortnite. É esta a causa para as lesões de Ozil?

Mesuz Ozil é um adepto fervoroso de videojogos, tendo até criado uma equipa de eSports, a M10, Mas essa sua paixão pode estar na origem das lesões que têm afastado o médio alemão dos jogos do Arsenal.

Segundo informações reveladas pelos media britânicos, Ozil é viciado no jogo Fortnite, um dos mais populares videojogos da atualidade, e o seu perfil de utilizador revela mais de 5200 jogos realizados. Baseado nesses números, o ex-internacional alemão terá passado 104.420 minutos a jogar, o equivalente a 72 dias no último ano. Ou cinco horas por dia.

Estatísticas que reforçam as preocupações em relação a um estado de adição de Ozil e às consequências que esse estilo de vida do alemão podem ter na sua performance desportiva. De acordo com um especialista em fisiologia desportiva ouvido pelo jornal Bild, da Alemanha, essas horas excessivas de jogo podem ser uma causa para as mazelas físicas apresentadas pelo médio, ou pelo menos estarem a agravar as dores nas costas que o têm afastado dos jogos do Arsenal.

"Sim, isso [Fortnite] pode ser uma causa", disse Ingo Frobose, professor de reabilitação e prevenção de lesões no desporto na Universidade de Colónia. "Um atleta sofre as consequências de tantas horas de inatividade física mais depressa do que um não atleta", explicou Frobose.

Mesut Ozil, de 30 anos, está sem jogar pelo Arsenal desde o dia 11 de novembro, há quase um mês, devido às dores nas costas.