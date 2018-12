Jogar futebol em campos de golfe e representar Portugal no mundial de footgolf

Jogar futebol em campos de golfe e com buracos em vez de balizas? Sim, é o footgolf. Está a dar os primeiros passos em Portugal, mas já é levada a sério por muitos jogadores ao ponto de já haver uma seleção nacional pronta para entrar em ação no Campeonato do Mundo de Footgolf, que se joga em Marrocos, de 9 a 14 de dezembro. O que acontece pela primeira vez.

"O footgolf é como se fosse golfe, mas jogada com uma bola de futebol e com os buracos maiores. As regras são adaptadas porque jogando com uma bola de futebol num campo de golfe as regras não podem ser iguais, mas na generalidade segue-se a lógica do golfe", explicou ao DN Ricardo Esteves, ex-jogador de Benfica, Reggina e Marítimo, um dos praticantes e capitão da seleção nacional.

"No ano em que deixei de jogar, em 2014, fui convidado a jogar um torneio internacional que se realizou em Portugal e adorei. Não só pelo jogo em si que é viciante, mas pelo convício em si, o bichinho ficou e fui continuando a jogar", contou o ex-futebolista.

Nessa altura só havia um campo, hoje a realidade é diferente. "A modalidade entrou em Portugal em 2013 e tem vindo a crescer. Em 2016, eu e mais 10 amigos, que eram os 10 que na altura jogavam footgolf, criamos a Associação Nacional de Footgolf Portugal, somos reconhecidos pela federação mundial. Há dois anos criamos um circuito nacional, uma taça de Portugal. Daí resultou um ranking e daí saiu a base da seleção nacional", explicou Ricardo Esteves.

É uma modalidade de recreio e lazer, mas há quem a leve muito a sério: "Toda a gente consegue jogar, não tem idades, até porque é muito fácil jogar. Obviamente depois com o treino a precisão vai-se ganhando. Em competição também podemos crescer. Para além dos campos de golfe que são bons, o nosso clima é fantástico, conseguimos jogar quase o ano inteiro."



Portugal vai estar representado com uma seleção de 10 atletas. 7 Seniores (Flávio Azenha, Ricardo Esteves, César Piedade, Edgar Carvalho, Miguel Maia, Ruben Vitorino,Pedro Brito), dois veteranos (Armando Caldeira, Mário Moreira) e um feminino (Daniela Branco). O capitão de equipa é o presidente da Associação Nacional de Footgolf Portugal, Ricardo Esteves. E segundo o capitão da seleção, Portugal tem condições para ser uma das surpresas da prova, face aos candidatos, UK, EUA, Fra e Arg.

Marraquexe vai receber mais de 500 jogadores de 37 países. Entre eles alguns nomes bem conhecidos dos portugueses. Naybet (ex-sporting) e Djorkaeff (Campeão do Mundo, França), embaixadores da prova. E ainda Ayala (Argentina), Adel Chedli (Tunisia), Pierre van Hoojdonk (Holanda) entre muitos outros.