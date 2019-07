Flamengo de Jesus empata com golo de Gabigol e ajuda do VAR perto do fim

Um golo de Gabriel Barbosa, conhecido por Gabigol, quase em cima do apito final, valeu este domingo ao Flamengo de Jorge Jesus empatar (1-1) no campo do rival Corinthians. Um resultado que permitiu ao clube carioca, ue está isolado no terceiro lugar, encurtar a distância para o líder Palmeiras (é agora de cinco pontos), que divide agora com o Santos o primeiro lugar.

O primeiro golo da partida surgiu aos 61 minutos. Berrio cometeu falta na grande área sobre Wagner Love e Clayson marcou de penálti para o Corinthians. No segundo tempo, aos 87', Gabigol fez o empate, num lance em que ficaram dúvidas sobre a posição do avançado e que demorou seis minutos a ser validado pelo VAR.

Este golo evitou que a contestação em torno do treinador e dos jogadores aumentasse. No sábado, véspera do jogo, quando a equipa chegou ao aeroporto para viajar para São Paulo, vários apoiantes do Flamengo cercaram o autocarro do clube para pedir satisfações sobre a eliminação na Taça do Brasil, obrigando o treinador a sair para serenar os ânimos. Mas tratando-se de um rival histórico e ainda por cima de um jogo fora de casa, os adeptos deverão perdoar...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Palmeiras, de Scolari, foi derrotado na deslocação ao campo do Ceará, por 2-0, uma derrota que colocou um ponto final num série de 33 jogos do atual campeão Brasil sem perder para o campeonato - o último desaire tinha acontecido a 25 de julho de 2018, com o Flamengo. O clube mais beneficiado com esta derrota do Palmeiras acabou por ser o Santos, que ao vencer fora o Botafogo apanhou a equipa de Scolari na liderança. Ja o Flamengo reduziu a distância para cinco pontos.