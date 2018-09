Fisco espanhol intima Modric a pagar 1,2 milhões de euros

Ronaldo salda contas com fisco espanhol antes de chegar a Itália

Mourinho chega a acordo com o fisco espanhol: pena transformada em multa

A Agência Tributária de Espanha intimou o croata Luka Modric a pagar mais de 1,2 milhões de euros, por uma dívida que remonta a 2012, ano que foi contratado pelo Real Madrid

Esta é a segunda vez que o melhor jogador do Mundial 2018 está sob alçada do fisco espanhol, que já o tinha condenado por delitos fiscais correspondentes aos exercícios de 2013 e 2014. pelos quais Modric já pagou mais de 2,1 milhões de euros, embora esta seja uma situação que foi objeto de recurso por parte do jogador, não havendo ainda uma decisão final.

De acordo com a notócia publicada pelo jornal espanhol El Mundo, em 2012, Modric pagou impostos no Reino Unido, onde até setembro alinhou no Tottenham. O problema, segundo a Agência Tributária, é que o internacional croata não declarou os rendimentos que auferiu entre outubro e dezembro de 2012, por considerar que ainda não tinha residência em Espanha.

Este é um problema que também afetou outras estrelas do futebol espanhol, como Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Marcelo, entre outros, e também o treinador português José Mourinho pelo tempo em que orientou o Real Madrid.