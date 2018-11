Final four, subidas e descidas. O que falta decidir na Liga das Nações

À entrada para os últimos dois dias da fase de grupos da Liga das Nações, falta definir se será Holanda ou França a fazer companhia a Portugal, Inglaterra e Suíça na final four disputada em solo luso e a totalidade de promoções e despromoções nas várias Ligas.

Liga A

Com as descidas à Liga B de Alemanha, Islândia, Polónia e Croácia e as qualificações de Portugal, Inglaterra e Suíça a final four que irá decorrer no Porto e em Guimarães entre 5 e 9 de junho de 2019, apenas o Grupo 1 tem uma decisão em aberto: França ou Holanda, qual delas garante o passaporte para a fase final? Enquanto a seleção laranja estiver esta segunda-feira (19.45) a fazer pela vida na visita à Alemanha, em Gelsenkirchen, aos campeões do mundo estarão colocados ao ecrã à espera do único que resultado que lhes interessa: a vitória da Alemanha.

Liga B

Ucrânia, Bósnia e Dinamarca já asseguraram a promoção à Liga A, ao passo que Turquia, Irlanda do Norte e Irlanda têm a despromoção à Liga C já consumada. Esta terça-feira, em Estocolmo, Rússia e Suécia vão digladiar-se pela última vaga de acesso à divisão principal, estando os nórdicos obrigados a ganhar.

Já as duas nações que outrora compuseram a Checoslováquia, República Checa e Eslováquia, vão lutar pela sobrevivência esta segunda-feira (19.45) em Praga, bastando o empate aos checos.

Liga C

A menos de 48 horas do final da fase de grupos da Liga das Nações, apenas a Finlândia tem assegurada a subida à Liga B. O duelo desta terça-feira (19.45) em Glasgow entre Israel e Escócia definirá mais uma vaga, bastando o empate aos israelitas.

Entre Noruega e Bulgária, um será apurado, sendo que ambos entram para a última jornada do Grupo 3 com os mesmos pontos e em igualdade no confronto direto. A diferença de golos será determinante e nesse aspeto os noruegueses estão em vantagem. Esta segunda-feira (19.45), os noruegueses visitam Chipre e os búlgaros recebem a Eslovénia.

No Grupo 4, a Sérvia parte com dois pontos de avanço sobre a Roménia mas com desvantagem no confronto direto. Os sérvios recebem a já despromovida Lituânia, os romenos visitam Montenegro que se quer salvar da despromoção.

Estónia, Eslovénia e Lituânia já estão despromovidas. Entre Roménia ou Montenegro e Albânia e Chipre, um será relegado à Liga D.

Liga D

Na única divisão em que não há descidas, Geórgia e Bielorrússia já asseguraram a promoção à Liga C. O Kosovo recebe esta terça-feira (19.45) o Azerbaijão com dois pontos de vantagem. A Macedónia, com três pontos de vantagem e a Arménia à espreita, precisará apenas de empatar em casa com Gibraltar para subir de divisão.