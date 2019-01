Filho de Sérgio Conceição é reforço do Chaves

Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, foi esta quinta-feira oficializado como novo jogador do Desportivo de Chaves, mas vai atuar pela equipa satélite do clube transmontano, que atua na Série A do Campeonato de Portugal.

O lateral direito de 22 anos, que tem o mesmo nome do pai, jogava no Cesarense, também do terceiro escalão do futebol nacional, e antes tinha passado por Felgueiras, Sobrado, Oliveira do Bairro e Espinho.

"Desejamos a Sérgio Conceição as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", escreveu o emblema flaviense na sua página oficial no Facebook. Já o jogador disse que "é um orgulho enorme representar um clube com a grandeza do Chaves".

Sérgio Conceição tem mais dois filhos que seguiram as suas pisadas. Rodrigo, de 19 anos, já joga pelos sub-23 e pela equipa B do Benfica. E Francisco, 16 anos, está nos juniores do FC Porto.