Filho de Sérgio Conceição às ordens de Rui Vitória

Sérgio Conceição e Rui Vitória não se cumprimentaram no clássico de domingo, mas certamente que esta quinta-feira o treinador do Benfica terá dado uma grande alegria ao homólogo do FC Porto.

Isto porque o técnico das águias chamou Rodrigo Conceição, filho do portista, aos trabalhos da equipa principal benfiquista, num treino que contou com 11 jovens jogadores que geralmente integram as equipas B, sub-23 e juniores, com intuito de render outros tantos futebolistas chamados às seleções nacionais.

Kalaica, Frimpong, Keaton Parks, Willock, Daniel dos Anjos, Simón Ramírez, Edi Semedo, Luís Pinheiro, Tiago Dantas e Jair Tavares foram os outros jovens chamados para compensar as ausências de Rafa, Pizzi, Gedson, Rúben Dias, João Félix, Yuri Ribeiro, Castillo, Cervi, Salvio, Zivkovic e Seferovic.