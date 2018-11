Filho de Neymar interrompe o pai em conferência de imprensa para pedir uma dança a Richarlison

A conferência de imprensa dada esta quinta-feira por Neymar, em Londres, no âmbito da concentração da seleção brasileira, foi bastante rica. O avançado falou das revelações do Football Leaks a seu respeito, da melhor posição para ele, da braçadeira de capitão do escrete, do amor pelo filho Davi Lcuca (sete anos), dos adversários desta sexta-feira Suárez e Cavani e até fez um balanço pessoal de 2018. Mas foi depois de responder a uma pergunta sobre o companheiro de seleção e atacante do Everton, Richarlison, que se deu o momento alto da sessão.

Enquanto um jornalista traduzia a resposta do jogador do PSG, o filho de Neymar, que estava sentado ao lado do pai, sussurra-lhe ao ouvido, seguindo-se uma gargalhada do progenitor. "O meu filho acabou de pedir para que o Richarlison faça a dança do pombo no próximo golo", revelou, em alusão ao habitual festejo de Richarlison.

De resto, Neymar contou que "dá risada" e que ao mesmo tempo fica "muito triste, chateado, por inventarem histórias, coisas que não são reais", confessou, em alusão ao Football Leaks. "Acho uma falta de respeito quando não é verídico, não perguntam, não querem saber a verdade. Perde credibilidade. É muito complicado, peço para que tenham cuidado. Para nós atletas é chato escutar histórias que não são reais. Perdemos a vontade de comunicar com vocês. Se for algo verdadeiro, não tenho problema nenhum em chegar aqui e dizer que é verdade, pedir desculpas. Peço que tomem cuidado com fake news", vincou, na véspera de defrontar o Uruguai dos "dois grandes craques" Suárez e Cavani, no Estádio Emirates.

"Eu joguei com o Suárez e estou jogando com o Cavani. Sei das qualidades deles, podem resolver jogos. Temos que estar ligados. É sempre bom enfrentar jogadores de qualidade porque isso tira seu melhor", rematou.