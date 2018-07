Figo em vias de ser candidato à presidência do Sporting

Luís Figo pode vir a anunciar a candidatura à presidência do Sporting no início da próxima semana, segundo apurou o DN junto de fonte bem colocada no processo. Esta possibilidade nasce após muitas conversas promovidas por sportinguistas desagradados com elevado número de candidaturas que existem e que no entender desses adeptos, muitos deles com notoriedade na nossa sociedade, tenderá a desunir ainda mais o clube, até por ainda não ter surgido um nome considerado suficientemente forte pelos referidos adeptos.



Nesse sentido partiram em busca de um nome aglutinador que pudesse ser bem visto pela maioria dos sócios e adeptos do Sporting, em especial os primeiros pois são aqueles que votam. Após alguma procura, Luís Figo foi o eleito. O antigo jogador não recusa essa possibilidade, mostrando vontade em chegar a uma plataforma de entendimento que lhe permita liderar o clube onde se formou.



O modelo que tem sido falado passaria por Luís Figo como presidente do clube e chairman da SAD, que teria à sua frente um CEO escolhido pelo antigo Bola de Ouro.



Se as conversas com Figo forem coroadas de sucesso o anúncio será feito no início da próxima semana, pois o tempo joga contra quem se quer candidatar e ainda não se fez anunciar.



No entender de quem está por trás deste movimento, caso Luís Figo avance de facto, há margem para que algumas das candidaturas desistam de forma a não serem criadas mais clivagens.