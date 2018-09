Figo e a expulsão de Ronaldo: "Pareceu-me um pouco exagerada"

Luís Figo esteve esta quinta-feira no Clube de Golfe La Herrería e, citado pelo Record, abordou o lance da expulsão de Cristiano Ronaldo diante do Valência: "Pareceu-me um pouco exagerada. Não creio que tenha feito algo assim tão grave que justificasse a expulsão mas não sei o que terão visto o árbitro ou o assistente que nós não tenhamos. Pela televisão às vezes é um pouco mais difícil."



O ex-capitão da seleção nacional comparou ainda o Real Madrid com e sem Cristiano Ronaldo: "Vão sempre fazer comparações porque Cristiano Ronaldo marcou uma época no Real Madrid. Neste momento já não está mas serão sempre feitas comparações. Foi um jogador impressionante no Real Madrid com números extraordinários mas a vida continua. O presente do Real Madrid é agora dos que estão e que seguramente marcarão a história do clube."