FIFA suspende jogador do Belenenses por quatro meses

O avançado Alhassane Keita está impedido de representar o Belenenses SAD nos próximos quatro meses. O jogador natural da Guiné-Conacri foi suspenso pela FIFA por irregularidades numa transferência que protagonizou no início da época 2016/17.

Keita deixou na altura os cipriotas do Ermis para representar os austríacos do St. Polten, um negócio que originou uma queixa do clube do Chipre, que alegava que o jogador tinha mais um ano de contrato, razão pela qual não poderia trocar de clube sem o seu consentimento.

A FIFA acabou agora por dar razão ao Ermis, que impedirá Keita de jogar de imediato, razão pela qual não poderá jogar pelo Belenenses SAD já esta sexta-feira na deslocação aos Açores frente ao Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

Ainda assim, Keita poderá recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, sediado na cidade suíça de Lausanne.

Alhassane Keita, de 26 anos, é um habitual titular da equipa de Jorge Silas, contabilizando esta época 14 jogos, tendo marcado cinco golos, um deles na vitória diante do Benfica, por 2-0.