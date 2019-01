Fevereiro começa com dois dérbis... mas pode não ficar por aqui

A lei do mais forte. Sporting vence Feirense e marca encontro com o Benfica

O início de fevereiro promete ser bem quentinho para os lados da Segunda Circular e as emoções até podem começar a fervilhar ainda no final de janeiro em Braga. É que já estão confirmados dois dérbis e pode ainda haver um terceiro...

Para o dia 3 de fevereiro, às 17.30 horas, está já agendado o Sporting-Benfica, em Alvalade, a contar para a 20.ª jornada da Liga, sendo que no dia 6 os dois rivais voltam a encontrar-se no Estádio da Luz, em partida relativa à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Mas há ainda a possibilidade, ainda antes destes dois dérbis, se realizar outro a 26 de janeiro, no Estádio Municipal de Braga, caso ambas as equipas se apurem para a final da Taça da Liga, pois nas meias-finais o Benfica joga com o FC Porto, enquanto o Sporting mede forças com o Sp. Braga.