Ferro e Podence falham jogo com a Sérvia

Os dois jogadores são estreantes em convocatórias da seleção principal, mas já não vão poder ser utilizados em Belgrado, por decisão de Fernando Santos.

O selecionador convocou 25 futebolistas, mas só pode integrar 23 na lista final que é entregue à UEFA, logo à meia-noite do dia do encontro.

Por seu lado, Daniel Carriço e Renato Sanches, que estão de regresso aos trabalhos dos campeões europeus após longa ausência, integram a lista final e poderão subir ao relvado do Estádio Rajko Mitic, em Belgrado.

A seleção portuguesa procura somar a primeira vitória no grupo B e relançar-se na luta pelo apuramento direto para o Euro2020.

Portugal está proibido de perder, depois de ter arrancado o agrupamento com dois empates caseiros, perante a Ucrânia (0-0) e precisamente a Sérvia (1-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no 'play-off', via Liga das Nações.

O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.