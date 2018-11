Ferreyra. De goleador na Ucrânia a esquecido e (muito) bem pago no Benfica

Facundo Ferreyra, de 27 anos, chegou ao Benfica no último verão e o cartão de visita não podia ser mais aliciante: na época anterior, ao serviço do Shakhtar Donetsk, clube ucraniano treinado pelo português Paulo Fonseca, apontou 30 golos em 42 jogos oficiais - e em 2016/ tinha marcado 16 golos. Mas o que à partida parecia ser um reforço prometedor, acabou por se tornar num verdadeiro flop. E no final de novembro, os números do avançado argentino não deixam margens para dúvidas: participou em sete jogos oficiais (apenas titular em dois) e marcou apenas um golo (contra o Boavista), num total de 505 minutos jogados. Um fraco contributo que vai motivar a sua saída na reabertura do mercado, em janeiro. O jogador quer, o Benfica não se opõe. O Santos, do Brasil, é uma possibilidade.

Ferreyra com Luís Filipe Vieira, no dia em que foi apresentado como reforço do Benfica por quatro temporadas, a 6 de junho de 2018. © SL Benfica

Com Haris Seferovic na altura meio na porta da saída, e com a cedência de Raúl Jiménez ao Wolverhampton, a SAD avançou no verão para as contratações de Ferreyra e Nicolás Castillo, este último um chileno que chegou do Pumas, do México, e que também não tem sido aposta. Mas todas as atenções estavam viradas para o argentino, afinal, o cartão-de-visita era prometedor, havendo mesmo quem na altura apontasse para uma grande dupla com Jonas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar de terminar contrato com o Shakhtar Donetsk, Ferreyra saiu caro aos cofres do Benfica. O jogador aufere cerca de quatro milhões de euros brutos por ano na Luz (1,9 milhões em salários, mais dois milhões por época relacionados com um prémio de fidelidade). Além disso, na altura em que foi contratado, o Benfica ainda lhe pagou dois milhões de euros de prémio de assinatura e mais dois milhões de comissões em despesas de intermediação aos empresários. Ou seja, o sul-americano tornou-se num dos jogadores mais bem remunerados do Benfica, quase ao nível de Jonas, o mais bem pago do plantel, segundo anunciou recentemente Luís Filipe Vieira numa entrevista à TVI.

Veja aqui os golos de Ferreyra ao serviço do Shakhtar Donetsk.

No início de setembro, já o valor do jogador começava a ser colocado em causa, Paulo Fonseca, que o treinou no Shakhtar, deixou uma mensagem de esperança às hostes benfiquistas. "É preciso perceber que ele chega a uma realidade completamente diferente, precisa de algum tempo para se enquadrar, para se adaptar. Aquilo que eu tenho a dizer é que é um excelente profissional, um jogador de grande qualidade e ainda vai dar muitas alegrias aos benfiquistas porque é um finalizador. Os números nos últimos anos falam por si. É uma questão de tempo."

Só que seis meses depois de ter chegado, continua sem ser aposta de Rui Vitória e pouco acrescentou nos jogos em que participou. A maior prova de que não entra nas contas do técnico foi o facto de ter sido o único jogador entre as opções disponíveis a ficar de fora da lista de convocados para o jogo de terça-feira com o Bayern Munique - facto que já aconteceu seis vezes em 22 jogos. O último jogo em que foi titular remonta a 25 de agosto, no empate a um golo com o Sporting.

Veja aqui o único golo apontado por Ferreyra com a camisola do Benfica.

Com quatro anos de contrato para cumprir, o futuro de Ferreyra deverá passar por um empréstimo na reabertura do mercado em janeiro. De acordo com o site UOL Esporte, o jogador terá sido oferecido ao Santos, do Brasil, que no verão também o quis contratar. Na altura, porém, o clube de São Paulo desistiu do negócio devido aos encargos financeiros que teria de suportar, apesar de o argentino estar em final de contrato. Curiosamente, o Santos pretende o argentino para o lugar de... Gabigol, avançado brasileiro que também não vingou na Luz e que acabou por se transferir para clube da Vila Belmiro, onde se tornou no artilheiro santista da temporada, com 27 golos em 53 jogos.