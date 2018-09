Fernando Santos: "Ronaldo foi o melhor, marcou 50 e tal golos"

Modric e o prémio The Best: "Cristiano leva estas coisas muito a sério"

Fernando Santos confirmou que votou em Cristiano Ronaldo para o primeiro lugar do The Best e disse estar seguro que o internacional português foi o melhor jogador do mundo em 2017/18. "Há que olhar para um todo. Modric é grande jogador, mas não tenho dúvidas que Ronaldo foi melhor. Foi quem contribuiu mais, marcou 50 e tal golos. O que era válido para ganhar, parece que deixou de ser... Não se percebe que o melhor golo da carreira do melhor jogador do mundo não tenha levado o prémio [Puskas]", afirmou o selecionador nacional numa conferência sobre liderança em Lisboa, citado pelo jornal O Jogo.

Fernando Santos recordou também a final do Euro 2016, admitindo que o capitão da equipa das quinas motivou os companheiros e que a lesão de CR7 tornou o grupo mais unido. "Portugal foi campeão da Europa. Não foi um jogador apenas. Estivemos unidos. Cristiano Ronaldo jogou 20 minutos. Ser obrigado a sair por lesão, pode ter sido fundamental para a equipa pelo que trouxe a nível motivacional. Os jogadores sentiram que tinham de dar mais 10 por cento", explicou, frisando que "todos os jogadores têm de sentir importância, jogando ou não".