Fernando Santos: "Não acredito que Ronaldo tenha cometido um crime deste tipo"

Presidente da FPF manifesta "total solidariedade" para com Cristiano Ronaldo

Sem Ronaldo, conheça as novidades da lista de Fernando Santos

Fernando Santos confirmou a ausência de Cristiano Ronaldo no lote de convocados para os jogos com a Polónia e a Escócia e também para os compromisso da seleção em novembro. Sem especificar se esta dispensa, devidamente autorizada, se deve aos recentes problemas do jogador, que está a ser acusado de violação, o selecionador deixou uma garantia: "Não acredito que tenha cometido um crime deste tipo", referiu.

"Houve uma conversa tripartida, com o jogador, o presidente da federação e o selecionador. Concordámos que o jogador não estaria nestas duas convocatórias, nesta e na próxima, em novembro. Não vou dar pormenores. Simplesmente, após uma conversa entendemos que não seria possível convocar Cristiano Ronaldo. Nenhum de nós, nesta sala, quando fala com um amigo, vem dizer o que conversou", referiu Santos, saindo depois em defesa de CR7.

"Em primeiro lugar estou completamente de acordo com o que foi a declaração do presidente da federação. Eu pessoalmente apoio sempre os meus jogadores e aqui nem é uma questão de solidariedade, acredito no que o jogador disse publicamente, ele considera a violação um ato abjeto e claramente reafirma que está inocente daquilo que é acusado. Eu conheço bem o Cristiano e não acredito que tenha cometido um crime deste tipo", referiu.

Apesar de não estar convocado para estas duas datas para jogos internacionais, em outubro e em novembro, o selecionador disse que no futuro Ronaldo continua disponível para representar a seleção.

Cristiano Ronaldo está a ser acusado de violação por uma mulher norte-americana, num caso que remonta a 2009, em Las Vegas, no estado norte-americano de Las Vegas.